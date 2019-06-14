Президент Туркмении расстрелял мишени из пистолета во время езды на велосипеде

Своё мастерство глава государства продемонстрировал перед солдатами после того, как отдал приказ о проверке боеготовности войск.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время инспекции военных учений показал свои навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде. Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

В учебно-тренировочном центре по тревоге был поднят личный состав воинских частей. Такой приказ после полуночи отдал лидер страны с целью внезапной проверки боеготовности войск.

После чего глава государства сел на велосипед и, поворачивая перед каждой мишенью, чётко поразил их девятью выстрелами (по три в каждую).

— Солдаты, участвовавшие в проведённых здесь военных учениях, рассматривали чётко отстреленные главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым мишени. … Подчеркнув мастерство лидера нации, солдаты отметили, что это большая гордость для туркменской молодёжи, — заявляет издание.

Президент Туркмении регулярно демонстрирует свои навыки не только на военном поприще, но и на культурном.