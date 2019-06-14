Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 56 миллионов

Ранее ещё одну компанию за аналогичное преступление приговорили к штрафу в 28,173 миллиона рублей.

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил ООО "Океанариум-ДВ" штраф в 56,429 миллиона рублей за незаконный вылов трёх косаток, которые сейчас находятся в центре адаптации в бухте Средней в Приморье.

— Признать ООО "Океанариум-ДВ" виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть наказанию в виде штрафа, — огласила вердикт судья.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и одиннадцать косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

В конце мая обвинения в незаконном вылове косаток предъявили ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ". 7 июня суд признал виновным ООО "Белый кит" и назначил штраф в размере 28,173 миллиона рублей.