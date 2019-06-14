МВД приняло 7,5 тысячи заявок на российское гражданство от жителей ДНР

Киев выступает против такой выдачи и призывает ЕС к санкциям, но Брюссель не намерен их вводить.

МВД России получило 7,5 тысячи пакетов документов жителей Донецкой Народной Республики для получения гражданства РФ. Об этом рассказал журналистам руководитель Миграционной службы ДНР Владимир Краснощёка.

— На сегодняшний день принято более восьми тысяч документов на получение гражданства РФ. 7,5 тысячи уже отправлено, — уточнил он.

Как сообщал Лайф, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения глава государства назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.

Лайф рассказывал, что ЕС, несмотря на требования Киева, не рассматривает введение санкций против РФ из-за выдачи паспортов жителям Донбасса.