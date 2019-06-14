Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Сотрудники Министерства внутренних дел добивались такого права в том числе через суд.

Сотрудникам Министерства внутренних дел РФ разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд. Информацию СМИ, сообщавших об этом, подтвердила РИА "Новости" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Эта информация соответствует действительности, — сказала Волк.

Напомним, что до сих пор сотрудникам МВД, как и представителям ряда других силовых ведомств, не рекомендовалось посещать 116 государств. Перечень таких стран публиковал и периодически обновлял МИД РФ.

Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что приказ о возможности сотрудников МВД посещать Турцию и Таиланд глава ведомства подписал 12 июня.

Сотрудники МВД добивались такого права в том числе через суд.