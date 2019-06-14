Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери

Младший сын хоккеиста Соколова — 15-летний Арсений — задержан после допроса. Как сообщает СКР, юношу подозревают в причастности к убийству матери.
— По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины, — сообщили в Следственном комитете страны.
Сам подросток ссылается на самооборону. Говорит, что ударил брата ножом после того, как тот убил их мать. Пока 18-летний Максим показания дать не может, он находится в реанимации. Однако следователи надеются, что юноша сможет пролить свет на произошедшее.
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