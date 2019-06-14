Лайф узнал о состоянии сына хоккеиста Соколова, подозреваемого в убийстве матери

Раненый 18-летний юноша был найден рядом с телом погибшей. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Старший сын легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова, подозреваемый в убийстве матери, находится в стабильно тяжёлом состоянии. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 18-летний Максим ещё несколько дней будет подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Поскольку пациент молодой, прогнозы врачей больше позитивные, чем негативные, уточнил инсайдер. Однако, по его словам, медики не дают никаких гарантий.

Напомним, тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова было найдено в коттеджном доме на территории посёлка Романовка Ленинградской области. По факту убийства женщины СК завёл уголовное дело.

На месте происшествия с телесными повреждениями был обнаружен 18-летний сын убитой, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Лайф опубликовал фото с места трагедии.

Ранее Лайф выяснил, что на причастность к убийству женщины проверяют её обоих сыновей — совершеннолетнего Максима и 15-летнего Арсения.