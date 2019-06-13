СК завёл дело по факту убийства жены легендарного хоккейного вратаря Соколова

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жены легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова на территории посёлка Романовка Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Как отмечают следователи, на месте происшествия также обнаружен 18-летний молодой человек с телесными повреждениями. В тяжёлом состоянии он был госпитализирован.

Как сообщалось ранее, именно сын Соколовых является главным подозреваемым в убийстве женщины. После произошедшего 18-летний юноша пытался свести счёты с жизнью.