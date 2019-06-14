Младший сын Соколова на допросе заявлял, что брат готовил ритуальное убийство

При этом 15-летний юноша уже задержан. В СКР не исключают, что именно он причастен к жестокой расправе.

Младший сын бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова Арсений перед задержанием говорил, что его брат — 18-летний Максим — готовил ритуальное убийство себя и всей семьи. Об этом, как сообщает Mash, юноша сказал на допросе. По его словам, о подготовке такого преступления брат якобы говорил неделю назад.

На допросе он заявил, что 13 июня около 13 часов в его комнату зашёл старший брат Максим с кухонным ножом и попытался его душить, а после ударить ножом.

Парень смог дать отпор, выбил нож, выбежал на улицу и побежал к соседям попросить помощи. Заручившись поддержкой соседа-пенсионера Романа Гатченко, он с двумя ножами вернулся домой.

Там они увидели уже мёртвую Ирину Соколову. Арсений, по его словам, не смог сдержать себя, напал на брата и ударил его ножом в грудь и шею.

Напомним, тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова нашли в коттедже на территории посёлка Новая Романовка Ленинградской области. Там же с телесными повреждениями был обнаружен 18-летний сын убитой — Максим Соколов. Его госпитализировали. На причастность к убийству женщины проверяют обоих сыновей. Меж тем после допроса 15-летнего Арсения задержали.