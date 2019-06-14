Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Дружба связывает коллег уже около года. Судя по величине багажа, они улетели в Штаты надолго.

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского. Видео очевидцев оказалось в распоряжении портала Super.

На снятых кадрах видно, как артисты регистрируются на рейс в США, а затем вместе проходят в зону досмотра. Судя по величине чемоданов, певцы решили надолго уехать в Штаты. Отмечается, что гастрольный тур Лазарева возобновится в середине июля.

Алекс Малиновский дружит с певцом около года. Ранее он был членом продюсерского центра Николая Баскова и являлся одним из его музыкальных проектов.

Ранее Лайф сообщал, что в Сети появилась фотография "тайной свадьбы" Сергея Лазарева.