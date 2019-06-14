"Отстающие" российские регионы получили кураторов из правительства

Распределение ответственных чиновников согласовал глава правительства Дмитрий Медведев.

Российские регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа министров федерального правительства. Об этом в пятницу сообщили "Ведомости". Список "отстающих" был определён экспертами Минэкономразвития. Туда вошли субъекты, у которых самые низкие доходы населения, самый высокий уровень безработицы и наиболее низкий показатель инвестиций в основной капитал.

Информацию о внедряемой практике подтвердили РИА "Новости" в аппарате правительства. Выяснилось, что непосредственный глава Минэкономразвития Максим Орешкин будет курировать сразу три региона — республики Алтай, Карелию и Тыву. А вот министру финансов Антону Силуанову досталась Курганская область. В свою очередь Адыгею будет курировать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Алтайский край — министр труда Максим Топилин, а Республику Марий Эл — глава Минстроя Владимир Якушев.

От кураторов требуется проанализировать ситуацию в регионах и подготовить комплекс мер для их ускоренного развития. Вместе с тем они будут лично следить за выполнением программы и докладывать об этом в правительстве каждый квартал.

К слову, ранее эксперты сообщили, что в десяти регионах России в 2019 году ожидается резкий рост зарплат. В числе лидеров — Ленинградская область, Приморский край и Дагестан. Жители этих регионов начнут зарабатывать больше на 7,1%, 6,5% и 5,6% соответственно.