МАК опубликовал предварительный отчёт о трагедии в Шереметьево на 104 страницах

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчёт о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Доклад состоит из 104 страниц.

В документе содержится вся поступившая в комитет на данный момент информация о ЧП.

— При поступлении дополнительной информации отчёт может быть уточнён и дополнен, — поясняют в МАКе.

В частности, в комитете разъясняют, что, после того как в лайнер попала молния, на борту отключился автопилот и возникли проблемы со связью. Между тем командир воздушного судна оценивал ситуацию как штатную, о чём и сообщил в разговоре с диспетчером.

Кроме того, согласно документу, после попадания молнии в течение 15 секунд некорректно работали бортовые самописцы.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.