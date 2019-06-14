Звезду "Пёрл-Харбора" арестовали за домогательства

Максимальное наказание, которое его ждёт, — два года в тюрьме. Сам актёр не признает вину.

Голливудского актёра Кьюба Гудинга — младшего, известного в том числе по роли в фильме "Пёрл-Харбор", арестовали по обвинению в домогательстве. Об этом сообщает The Associated Press.

На Гудинга-младшего заявила 29-летняя женщина. По её словам, в баре Нью-Йорка актёр положил руку ей на грудь и против её воли хотел поцеловать. Как утверждает потерпевшая, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Гудинг-младший не признает себя виновным. Актёра продержали под стражей шесть часов. Сейчас его освободили под подписку о невыезде.

Судебное заседание состоится 26 июня. Отмечается, что максимальное наказание, которое его ждёт, — тюремное заключение сроком на два года.

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