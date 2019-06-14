Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин

Ранее журналисты уже задавали ему вопросы об употреблении наркотиков, но политик уклонялся от ответа.

Бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который сейчас лидирует на выборах премьер-министра страны, признался, что употреблял кокаин. Об этом сообщает таблоид Mirror.

Джонсон подчеркнул, что делал это всего один раз, когда ему было 19 лет.

Ранее журналисты уже задавали ему вопросы об употреблении наркотиков, но политик уклонялся от ответа.

— Я думаю, что большинству людей интереснее наша политическая кампания и то, что мы можем сделать для них и для нашей великой страны, — тогда заявил он журналистам.

Напомним, 12 июня Борис Джонсон начал борьбу за пост премьера Великобритании. В первом раунде он вышел в лидеры, набрав 114 голосов.