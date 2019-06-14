Лайф узнал подробности допроса старшего сына хоккеиста Соколова

У юноши трубка в трахее, поэтому общался со следователями он беззвучно, с помощью жестов.

Старший сын легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова не помнит подробности гибели матери и своего ранения. Подробности допроса 18-летнего юноши Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, молодой человек общался со следователями всего несколько минут в больничной палате. На вопросы он отвечал жестами, потому что разговаривать он не может, и, согласно прогнозу врачей, получится это у него не скоро. После проверочных вопросов о себе Максим Соколов — младший ответил о событиях вчерашнего дня. По его словам, 13 июня он был дома с мамой и братом. На вопрос: "Что вчера случилось?" юноша кивал головой, и по его губам прочитали: "Не помню".

Сейчас у Максима трахеостома — трубка в трахее, под голосовой связкой. Врачи предупреждают, что возможны осложнения. В лучшем случае заговорить он сможет через неделю. Родные приняли решение не переводить его в другую больницу.

Напомним, накануне в коттедже на территории посёлка Новая Романовка нашли тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова. Рядом был обнаружен её 18-летний сын с ножевыми ранениями. Сегодня по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний сын убитой. Арсений утверждает, что мать убил Максим, а он набросился на старшего брата в порыве ярости. Между тем в школе, где учится младший сын хоккеиста, описывают его не с лучшей стороны.