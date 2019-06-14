Додон поздравил молдавский народ с победой над "узурпаторами власти"

Глава государства отметил, что сегодня Демпартия признала своё поражение и отступила.

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил народ "с символической победой над узурпаторами власти" в стране. Таким образом он прокомментировал решение Демократической партии Молдавии (ДПМ) отправить в отставку правительство во главе с вице-председателем Демпартии Павлом Филипом.

— Хочу поздравить вас с победой, хотя и символической, над узурпаторами власти. Демократическая партия и её лидер Владимир Плахотнюк, которые захватили власть в стране, признали своё поражение. Но это не окончательная победа, — сказал Додон на брифинге в правительстве.

Ранее Лайф сообщал, что молдавский парламент избрал премьер-министра, — им стала Майя Санду. Но исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день был "повышен" до и.о. президента и получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. При этом президент страны Игорь Додон аннулировал данный указ.

Сегодня, 14 июня, Демпартия на заседании Национального политического совета объявила, что уволенное президентом Молдавии правительство Павла Филипа уходит в отставку.