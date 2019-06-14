В Мексике мигранты убежали из центра помощи

Однако полиции удалось задержать около 80 человек и отправить назад в учреждение.

Из-за плохого обращения и ужасных условий несколько десятков центральноамериканских мигрантов сбежали в пятницу, 14 июня, из центра помощи в мексиканском штате Табаско, сообщает Excelsior.

— Нами не занимаются, нам не дают есть и нам не предлагают никакого решения (ситуации), мы хотим вернуться в свою страну, — сообщил один из сбежавших.

Отмечается, что в основном мигранты были гражданами Сальвадора и Гондураса.

Люди покинули центр помощи и отправились к границе с Гватемалой. Однако в результате проведённой сотрудниками полиции операции удалось задержать около 80 человек и вернуть назад в учреждение.

Ранее Лайф сообщал, что Мексика намерена оказывать гуманитарную помощь мигрантам, которые направляются в США.