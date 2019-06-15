Нурмагомедов признался, что не любит побеждать

Он связывает это с тем, что получает слишком много внимания, мешающего спокойно жить.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал в эфире BT Sport, что не получает удовольствия от побед.

Как отметил спортсмен, он любит соревноваться и тренироваться, но чувства после победы совсем иные.

— Я не получаю удовольствия, — заявил боец.

Он объяснил это чрезмерным вниманием, из-за которого не может спокойно ходить по улице.

— Мне такое не нравится. Устал. Поэтому я не люблю победы. Они приносят деньги, внимание и славу, — сказал Нурмагомедов.

Ранее Хабиб рассказал о своих планах на турнир UFC 242 в Абу-Даби.