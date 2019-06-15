СМИ: Сторонники Демпартии Молдавии спешно покидают страну

В течение нескольких часов частные самолёты вылетели в Стамбул, Одессу, Москву и Лондон.

Приближённые к ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии спешно улетают из страны на частных самолётах, заявил телеканал TV-8.

— В течение нескольких часов из Кишинева вылетело сразу несколько частных самолётов, — сказано в сообщении.

По информации телеканала, они отправились в Стамбул, Одессу, Москву и Лондон. В одном из самолётов находилась семья бизнесмена Илана Шора, который связан со скандалом с выводом из банков страны миллиарда евро. Предположительно, на другом борту улетел олигарх Владимир Плахотнюк — лидер Демпартии.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил народ "с символической победой над узурпаторами власти" в стране.