СМИ: Сторонники Демпартии Молдавии спешно покидают страну

Приближённые к ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии спешно улетают из страны на частных самолётах, заявил телеканал TV-8.
— В течение нескольких часов из Кишинева вылетело сразу несколько частных самолётов, — сказано в сообщении.
По информации телеканала, они отправились в Стамбул, Одессу, Москву и Лондон. В одном из самолётов находилась семья бизнесмена Илана Шора, который связан со скандалом с выводом из банков страны миллиарда евро. Предположительно, на другом борту улетел олигарх Владимир Плахотнюк — лидер Демпартии.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил народ "с символической победой над узурпаторами власти" в стране.
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