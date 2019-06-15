В Белом доме спели Трампу Happy Birthday to You

В день своего рождения американский президент выступал на тему медицинского страхования перед представителями малого бизнеса США.

Представители администрации США и малого бизнеса спели песню Happy Birthday to You в честь 73-летия американского президента Дональда Трампа, сообщает FOX 10.

Трампу исполнилось 73 года 14 июня. В этот день он должен был выступать на тему медицинского страхования перед представителями малого бизнеса США.

Когда президент вышел из Белого дома и направился к микрофону, присутствующие начали исполнять песню Happy Birthday to You.

Ранее Трамп прокомментировал атаку на танкеры в Оманском заливе.