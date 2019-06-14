Трамп — об атаке на танкеры в Оманском заливе: Это сделал Иран

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox, напомнив о видеозаписи, на которой "представлены" иранские военные, якобы снимающие с танкера Kokuka Courageous мину.

— Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер, — заявил Трамп.

Более того, глава Белого дома утверждает, что Штаты не будут "легкомысленно" относиться к ситуации с атакой на танкеры. Между тем в Тегеране все обвинения называют безосновательными.

Как уже сообщал Лайф, накануне утром в Оманском заливе было атаковано два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда.