Эквадор начал расследование о предполагаемом шпионаже Ассанжа

Суд Эквадора начал расследовать предполагаемый шпионаж со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу.

— Вчера нас известили в рамках дела Ола Бини, в решении суда сообщается, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, они утверждают, что были обнаружены предполагаемые связи между двумя этими персонами в их компьютерах, — пояснил юрист.

Как ранее заявляли эквадорские власти, швед Бини был задержан по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава Министерства внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство страны в Лондоне, где пребывал Ассанж, более десяти раз за последние годы.

11 апреля Эквадор лишил Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала полиция Великобритании. Джулиан Ассанж скрывался в посольстве с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепа. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.