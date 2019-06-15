Детёныш панды весом менее 50 граммов родился в Китае

Вместе с "рекордсменкой" появилась на свет также и её сестра, вес которой почти в четыре раза больше — 171,9 грамма.

В Китае самка большой панды по кличке Чэн Да из провинции Сычуань родила самого маленького детёныша в мире. В момент рождения медведь весил всего 42,8 грамма. Об этом сообщает портал China.com.

Малышка, весившая при рождении как одно куриное яйцо, побила предыдущий рекорд малого веса, который принадлежал детёнышу панды, появившемуся на свет в 2006 году, — 51 грамм.

Отмечается, что вместе с "рекордсменкой" родилась также и сестра, вес которой почти в четыре раза больше — 171,9 грамма при среднем нормальном весе в 100 граммов.

Чем вызвана такая разница между плодами — не сообщается. Состояние здоровья матери характеризуется как стабильное. Отмечается, что, согласно данным ноября прошлого года, степень выживаемости потомства на базе достигла 98%.

2019's world first captive-bred panda twins born in China pic.twitter.com/8frZ5KdxQi — CGTN (@CGTNOfficial) 14 июня 2019 г.

Ранее Лайф сообщал, что за жизнью панд в Московском зоопарке можно будет наблюдать онлайн.