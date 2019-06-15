В Сети раскритиковали фото обнимающего флаг Трампа

Некоторые даже не поверили в реальность снимка и в то, что он был размещён в официальном аккаунте Белого дома и на странице президента.

Пользователи Сети ужаснулись фотографии президента США Дональда Трампа, обнимающего американский флаг. Снимок президента опубликовала администрация Белого дома в официальном аккаунте в "Твиттере".

Сообщается, что фотография была сделана год назад, когда президент, завершив выступление, гулял по сцене и на некоторое время обнял флаг.

Пользователи Интернета обрушились с критикой на Трампа.

— Эта фотография усиливает отвращение большинства ветеранов войны и военнослужащих, когда они видят, что вы относитесь к нашему флагу с таким неуважением. Флаг нельзя обнимать, как какую-нибудь порнозвезду. Отвратительно, — написал один из пользователей.

Некоторые даже не поверили в реальность снимка и в то, что он был размещён в официальном аккаунте Белого дома и на странице президента.

— Пришлось проверить, чтобы убедиться, что это не сатирический аккаунт, — отметили в Сети.

День национального флага США отмечается в один день с днём рождения Дональда Трампа. Президента уже поздравила администрация Белого дома, спев ему песню.