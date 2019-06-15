CNN: иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

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Источник телеканала заявил, что иранские маломерные суда и сейчас мешают отбуксировать повреждённые танкеры.

Перед тем как совершить атаку на танкеры в Оманском заливе, иранцы заметили и попытались сбить американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщает телеканал CNN со ссылкой на не названного американского чиновника.

Попытка поразить MQ-9 не увенчалась успехом, беспилотник снял на видео все действия иранцев и их приближение к танкерам. Однако источник телеканала не раскрыл, снял ли дрон атаку на суда.

Как ранее сообщал Лайф, в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair (принадлежал Норвежской компании, ходил под флагом Маршалловых Островов) и Kokuka Courageous (был арендован японской компанией, ходил под флагом Панамы).

Была озвучена версия, что в танкер попала торпеда. Позже американские военные показали видео с беспилотника, как предположительно иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину. А госсекретарь США Майк Помпео назвал Иран виновным в инциденте. Позже к позиции Вашингтона присоединился Лондон. В Иране любую причастность к атаке отвергают.

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