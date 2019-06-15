CNN: иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Источник телеканала заявил, что иранские маломерные суда и сейчас мешают отбуксировать повреждённые танкеры.

Перед тем как совершить атаку на танкеры в Оманском заливе, иранцы заметили и попытались сбить американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщает телеканал CNN со ссылкой на не названного американского чиновника.

Попытка поразить MQ-9 не увенчалась успехом, беспилотник снял на видео все действия иранцев и их приближение к танкерам. Однако источник телеканала не раскрыл, снял ли дрон атаку на суда.

American officials released images they said show that Iran was involved in an attack on an oil tanker near the entrance to the Persian Gulf on Thursday https://t.co/bFIFSuXiGw pic.twitter.com/LffwsARZFV — Bloomberg (@business) June 14, 2019

Как ранее сообщал Лайф, в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair (принадлежал Норвежской компании, ходил под флагом Маршалловых Островов) и Kokuka Courageous (был арендован японской компанией, ходил под флагом Панамы).

Была озвучена версия, что в танкер попала торпеда. Позже американские военные показали видео с беспилотника, как предположительно иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину. А госсекретарь США Майк Помпео назвал Иран виновным в инциденте. Позже к позиции Вашингтона присоединился Лондон. В Иране любую причастность к атаке отвергают.