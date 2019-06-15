Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили из-за непогоды

Безвизовый обмен между жителями российских Южных Курил и Японией введён в 1992 году.

Поездку группы жителей Японии на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов отменили в связи с тем, что в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до двух метров.

Как сообщает агентство Киодо, японцы хотели посетить 17 июня могилы своих предков на острове Кунашир. Следующая поездка планируется 18 июля.

Безвизовый обмен между жителями российских Южных Курил и Японией был введён в 1992 году по межправительственной договорённости.

Ранее Путин заявил, что России и Японии нужно повысить степень доверия.