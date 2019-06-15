Емельяненко продолжит карьеру, он продлил контракт с Bellator

Когда именно боец выйдет в октагон — неизвестно. Но это произойдёт до конца текущего года.

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко намерен продолжить карьеру. Он продлил контракт на несколько боёв с промоушеном Bellator. Об этом сообщает MMA Junkie.

Напомним, Емельяненко планировал завершить карьеру после того, как в январе 2019 года проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов Belltor. Когда именно боец теперь выйдет в октагон — неизвестно. Но это произойдёт до конца этого года.

На счету Емельяненко 45 поединков в смешанных единоборствах, в 38 из которых он одержал победу, а в шести проиграл. Один бой признали несостоявшимся.

Ранее Емельяненко рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты.