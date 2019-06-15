Лётчики-испытатели повторят посадку сгоревшего в Шереметьево "суперджета"

Пилоты намерены воспроизвести условия приземления, а также все действия экипажа разбившегося лайнера.

Лётчики-испытатели на самолёте-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) полностью воссоздадут заход на посадку сгоревшего в Шереметьево 5 мая лайнера. По данным ТАСС, эксперимент проведут в аэропорту Жуковский.

— Полёт может быть сымитирован лётчиками ГСС (АО "Гражданские самолёты Сухого". — Прим. Лайфа) в Лётно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском, — цитирует агентство своего источника в авиационных кругах.

По его словам, испытатели в точности повторят в небе заход на посадку, а также все действия пилотов разбившегося "суперджета" по данным, зафиксированным самописцами. Результаты будут проанализированы и, по словам собеседника агентства, помогут специалистам МАК и госкомиссии установить точные причины катастрофы.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Накануне МАК опубликовал предварительный отчёт о трагедии в Шереметьево на 104 страницах.