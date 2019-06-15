Туристы из России и Узбекистана могли пострадать в ДТП в Анталье

Официального комментария генконсульства РФ в Анталье на данный момент не поступало.

На юге Турции, в провинции Анталья, произошло ДТП, в котором по меньшей мере 11 человек получили травмы. Среди них могли быть граждане России и Узбекистана. Об этом сообщает газета Millyet.

Сообщается, что около 09:00 по местному времени (совпадает с мск) на трассе Кумлуджа — Анталья произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем.

Официального комментария генконсульства РФ в Анталье пока не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что легковушку разорвало на куски при столкновении с КамАЗом и фургоном на Кубани.