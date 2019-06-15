Двое россиян пострадали в аварии с туристическим автобусом в Анталье

В результате ДТП на трассе Анталья — Кумлуджа в Турции пострадали двое россиян. Об этом сообщило Генконсульстве РФ в Анталье.
— По имеющимся данным, серьёзных травм никто не получил. Семь человек пострадали, из них шесть отправлены в больницы. Среди пострадавших двое — граждане России, — передаёт "360" сообщение ведомства.
Уточняется, что российские граждане получили первую помощь и покинули больницу.
Напомним, ДТП произошло в 9:00 по местному времени (совпадает с мск). Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Помимо туристов из России в автобусе были граждане Узбекистана.
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