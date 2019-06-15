Яценюк связал провал Порошенко на выборах с собой

По его мнению, президенту страны не стоило начинать с ним конфликт из-за действий правительства.

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк считает, что Пётр Порошенко шёл к поражению на выборах президента с 2014 года, когда развязал с ним войну. Об этом лидер "Народного фронта" заявил в интервью Дмитрию Гордону.

— Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году. Я сознательно шёл на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьёт рейтинг, — ответил политик на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы.

Как писал Лайф, второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля 2019 года. По данным ЦИК, шоумен Владимир Зеленский победил с результатом в 73,22% голосов. Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей. После оглашения результатов политик признался, что и "сам за себя не проголосовал бы".