Илон Маск прокомментировал выход в космос "Рогозина" на "жигулях"

Всемирно известный бизнесмен призвал не провоцировать его на организацию рэп-баттла.

Издание Futurism нечаянно свело основателя SpaceX Илона Маска и молодых российских учёных. Команда ToSky Томского государственного университета запустила ранее в стратосферу с помощью зонда игрушечный автомобиль с портретом главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Однако издание написало, что это был вызов Илону Маску и запуску его реального автомобиля на орбиту Земли.

— Не заставляйте меня вызывать вас на рэп-баттл, — ответил Маск учёным под новостью Futurism на странице в "Твиттере".

Команда ToSky сообщила, что она принимает вызов. Также ребята раскрыли подробности запуска своей игрушечной машины. Первая ступень приземлилась в 150 километрах от места запуска, вторая — продрейфовала 16 часов на высоте 18–20 километров, после чего совершила посадку в двух тысячах километров.

Ракета-носитель SpeceX Falcon Heavy вывела на орбиту спорткар Tesla Roadster в начале прошлого года. В "Роскосмосе" назвали запуск электрокара в космос "хорошим трюком".