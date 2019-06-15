Силы Балтийского флота наблюдают за учениями НАТО Baltops 2019

Ранее Североатлантический альянс стандартно заверил, что манёвры не направлены против третьих сторон.

Силы и средства Балтийского флота следят за совместными учениями Объединённых военно-морских сил (ОВМС) НАТО Baltops 2019. Об этом сообщили в Центре управления обороной.

В частности, ведётся наблюдение за радиоэлектронной обстановкой в районе учений, чтобы средства РЭБ кораблей НАТО не создавали угрозы навигационной безопасности гражданских судов.

Отмечается, что участники учений отрабатывают в южной части Балтийского моря практические эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.

В военных манёврах участвуют корабли и авиационная техника 16 стран НАТО. Это Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония. А также государств — партнёров альянса — Финляндии и Швеции.

Ранее в НАТО сообщили, что учения альянса в Балтийском море не направлены против третьих стран.