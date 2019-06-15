Итальянский астронавт после тренировки в Подмосковье сравнил себя с носком

Итальянский астронавт Лука Пармитано, который в конце июля вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом полетит на МКС, провёл тренировку в центрифуге подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
15 июня 2019 г.
По словам Пармитано, его последняя тренировка перед экзаменом была насыщенной. Он назвал её сложной и весёлой и сравнил себя с выжатым носком.
— Я точно знаю, что чувствует носок после цикла отжима в стиральной машине и почему они никогда не выходят попарно, — написал Пармитано в "Твиттере".
К записи астронавт прикрепил видео его вращения в центрифуге ЦФ-7, находящейся в ЦПК.
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. Ранее Рогозин показал новые кадры операции по обследованию "Союза МС-09".
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