Итальянский астронавт после тренировки в Подмосковье сравнил себя с носком

По словам итальянца, последнее испытание перед экзаменом было сложным, но весёлым.

Итальянский астронавт Лука Пармитано, который в конце июля вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом полетит на МКС, провёл тренировку в центрифуге подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

По словам Пармитано, его последняя тренировка перед экзаменом была насыщенной. Он назвал её сложной и весёлой и сравнил себя с выжатым носком.

— Я точно знаю, что чувствует носок после цикла отжима в стиральной машине и почему они никогда не выходят попарно, — написал Пармитано в "Твиттере".

К записи астронавт прикрепил видео его вращения в центрифуге ЦФ-7, находящейся в ЦПК.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. Ранее Рогозин показал новые кадры операции по обследованию "Союза МС-09".