"Войдёт в историю". Рогозин показал новые кадры операции по обследованию "Союза"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что операция по вскрытию обшивки "Союза МС-09" космонавтами войдёт в историю. Он также опубликовал фотографии одного из участников событий — Олега Кононенко.

— Олег Кононенко только что прислал мне эти фото, приписав к ним: "Экстрима хватило". Действительно, эта операция по праву войдёт в историю мировой космонавтики. С красными полосками на скафандре вы видите Кононенко, с синими — Сергея Прокопьева, — написал Рогозин в "Твиттере".

Олег Кононенко только что прислал мне эти фото, приписав к ним: "Экстрима хватило". Действительно, эта операция по праву войдет в историю мировой космонавтики.

С красными полосками на скафандре вы видите Кононенко, с синими - Сергея Прокопьева pic.twitter.com/cSWugRcMWt — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 декабря 2018 г.

Напомним, 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Чтобы осмотреть отверстие, 12 декабря космонавты Кононенко и Прокопьев провели в открытом космосе около восьми часов. Ранее "Роскосмос" показал кадры их работы.