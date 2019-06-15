Лолите и Цекало напомнили о предсказании судьбы Крыма

По мнению блогера Татьяны Микитенко, такая шутка — свидетельство того, что Украину планировали "распилить".

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шуточном предсказании Александра Цекало о судьбе Крыма и Карпат.

Блогер вспомнила новогоднюю программу 1999 года, в которой продюсер в шутку перечислял то, что изменится в наступающем году. Рядом с Цекало сидела его супруга Лолита Милявская и делала вид, что соглашается с прогнозами.

— Украина отдаст Крым и ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали, — сказан Цекало.

Как считает Микитенко, это показатель того, что страну "планировали распилить рано или поздно". Кроме того, она назвала независимость Украины лишь иллюзией.

Крым присоединился к России после проведения референдума в 2014 году. Москва подчёркивает, что крымчане сделали выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Однако многие страны до сих пор не признали законность этого воссоединения.