Беспилотники йеменских хуситов атаковали аэродромы Саудовской Аравии

В результате нанесения ударов на мирные селения в провинции Таиз погибло девять человек.

Беспилотники йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" совершили атаку в субботу, 15 июня, на аэродромы Абха и Джизан в Саудовской Аравии, сообщает Saba Net.

Атаку произвели также на мирные селения в провинции Таиз, в результате погибло девять человек.

Сообщается, что удары нанесли в ответ на налёты ВВС аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом. По словам хуситов, ВВС Саудовской Аравии снова нарушили договор о прекращении огня в Эль-Ходейде, которое подписали в декабре 2018 года.

Ранее Аравийская коалиция нанесла удары в столице Йемена — Сане.