Весь экипаж атакованного в Оманском заливе танкера прибыл в Дубай

Экипаж танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, в полном составе прибыл в Дубай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию-судовладельца.

— Все 23 члена экипажа танкера покинули Иран из аэропорта Бендер-Аббас и приземлились в международном аэропорту Дубая, — приводит агентство заявление компании Frontline.

По словам представителя компании, иранские власти "тщательно следили за командой русских, филиппинцев и грузин", большая часть которых улетела на родину сразу после прибытия в Дубай, остальные отправятся по домам в воскресенье. Он также сообщил, что возле атакованного танкера работает команда специалистов на буксире, которые занимаются оценкой степени повреждения судна.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера. Изначально выдвигалась версия о попадании торпеды, однако позже американские военные показали видео с беспилотника, как, предположительно, иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину. А госсекретарь США Майк Помпео назвал Иран виновным в инциденте. Позже к позиции Вашингтона присоединился Лондон. В Иране любую причастность к атаке отвергают.