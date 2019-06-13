Спасённых с атакованного танкера россиян доставили в Иран

МИД России поможет гражданам РФ вернуться на родину. Нужные документы уже оформляются.

Россияне, которых спасли с атакованного в Оманском заливе танкера, находятся в безопасности, их доставили на территорию Ирана. Об этом сообщили в МИД России.

— Десять мужчин и одна женщина не получили травм и находятся в безопасности. Идёт процесс оформления документов, — говорится в сообщении.

Уже известно, что МИД России поможет им вернуться на родину, нужные документы уже оформляются. Также с иранской стороной взаимодействует Посольство России в Тегеране.

Напомним, сегодня в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа на Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Он ещё продолжает гореть.

Всего иранские спасатели спасли 44 человека c танкеров, доставив их на свою территорию — в порт города Джаск. Это сообщило IRNA.