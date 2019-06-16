В Саратове девушки убили мужчину из-за замечания в магазине

Молодой человек попросил поднять брошенную пачку сигарет и получил удар ножом в спину.

В Саратове возбуждено уголовное дело против 23-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве молодого человека, сделавшего ей замечание в супермаркете, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в ночь на субботу, 15 июня, в круглосуточный магазин на улице Серова вошла компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет. В ответ на это 27-летний покупатель сделал ей замечание, попросив поднять мусор.

Возникла словесная ссора, в результате которой мужчина облил одну из девушек пивом.

— Затем участники потасовки переместились на улицу, где агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары, — сказано в сообщении.

Однако мужчина продолжил выяснять отношения. В какой-то момент одна из девушек ударила его ножом в область спины.

К раненому подоспели приятели, которые доставили его в больницу. Мужчине провели экстренную операцию, однако спасти его не удалось.

— По горячим следам злоумышленницы были задержаны на одной из близлежащих улиц сотрудниками Росгвардии. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — отмечается в СКР.

Сейчас против девушки возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего". Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о появлении "убийцы старушек" в Саратовской области.