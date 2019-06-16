Учёные назвали ещё один вред фастфуда

Ущерб от пагубных привычек практически неотвратим к моменту достижения человеком среднего возраста.

Учёные из Австралийского национального университета выяснили, что частое употребление фастфуда может привести к преждевременному старению мозга. Результаты исследования опубликовали на сайте MedicalXpress.

Нездоровое питание и отсутствие физической активности способствуют риску возникновения диабета второго типа, а также ухудшают когнитивные функции, что может привести к деменции и атрофии мозга.

Ущерб от пагубных привычек практически неотвратим к моменту достижения человеком среднего возраста.

Наилучшим способом предотвратить преждевременное старение мозга является правильный режим питания. Учёные советуют полностью отказаться от фастфуда.

Кроме того, недавно медики и диетологи установили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел, а также способствует появлению бесплодия у женщин.

Ранее итальянские аллергологи выяснили, что регулярное употребление фастфуда может привести к возникновению пищевой аллергии, особенно у детей.