Трамп прокомментировал "усиление" кибератак против России

Сообщения газеты The New York Times о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию — это измена стране и абсолютная "неправда". Об этом заявил президент Дональд Трамп.

— Можете ли вы поверить в то, что "упадочная" The New York Times написала о том, что Соединённые Штаты существенно участили кибератаки против России? Это фактически измена со стороны некогда великой газеты, которая так отчаянно нуждается в сенсации, любой сенсации, даже если это наносит вред стране, — написал Трамп в "Твиттере".

Он отметил, что эти сообщения "неправда", и добавил, что с "коррумпированными" американскими СМИ сегодня может произойти "всё что угодно".

— Они сделают или скажут что угодно даже без малейшей мысли о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, враги людей, — заключил он.

Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.