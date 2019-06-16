Исследование: Белое мясо такое же вредное, как и красное

В эксперименте приняли участие 100 мужчин и женщин. Первая группа употребляла говядину, вторая питалась курицей, а третья — растительной пищей.

Мясо птицы оказалось таким же вредным, как и красное, сообщил журнал Focus со ссылкой на исследование учёных из Калифорнийского университета Сан-Франциско.

В исследовании приняли участие 100 мужчин и женщин. Первая группа употребляла говядину, вторая питалась курицей, а третья — растительной пищей.

— Анализы показали, что уровень ЛПНП-холестерина был идентичным как в случае с белым, так и в случае с красным мясом, однако он был значительно более низким у участников, употреблявших белок растительного происхождения, — сказано в исследовании.

Ранее считалось, что белое мясо полезнее красного, так как меньше влияет на выработку ЛПНП-холестерина.

До этого исследователи из Австралийского университета назвали ещё один вред фастфуда.