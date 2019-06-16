В Индии семь человек задохнулись, очищая канализацию

Задержанному владельцу отеля, в котором погибли люди, грозит уголовное наказание.

В индийском штате Гуджарат семь человек погибли во время чистки канализации в отеле, сообщает BBC.

Трагедия произошла в селении Фартикуи в отеле "Даршсан". Один из местных сотрудников проводил очистные работы, а затем пропал. Трое ассенизаторов и трое сотрудников отеля спустились в септик, чтобы найти пропавшего. В итоге все шестеро насмерть отравились токсичным газом. Их тела и тело пропавшего ранее сотрудника нашли местные аварийные службы спустя три часа.

Полиция уже арестовала владельца отеля, ему грозит уголовное преследование.

Отмечается, что в результате отравления газом в Индии за последние десять лет погибло 1,8 тысячи ассенизаторов.

Ранее стало известно о гибели более чем 50 детей в Индии из-за отравления личи.