От острого энцефалита в Индии погибло 83 ребёнка

Как сообщают местные власти, ещё 108 детей сейчас проходят лечение в местных больницах.

В округе Музаффарпур штата Бихар на севере Индии число детей, погибших от острого энцефалита, возросло до 83. Об этом сообщает газета Times of India. Ранее речь шла о 50 скончавшихся.

Причиной вспышки острого энцефалита стали аномальная жара и влажность. Как сообщают местные власти, ещё 108 детей сейчас проходят лечение в местных больницах.

В Бихаре в последние несколько недель сохраняется несвойственная для этой части Индии погода — столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. Ранее Лайф сообщал, что в Индии 40 человек погибли из-за аномальной жары.