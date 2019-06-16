Американский военный заявил, что Зеленский понравился Трампу

По его мнению, у двух лидеров есть хорошие перспективы для будущих сделок Вашингтона и Киева.

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах заявил, что президент США Дональд Трамп симпатизирует Владимиру Зеленскому и легко найдёт с ним общий язык на переговорах. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

По его словам, Зеленского и Трампа роднит то, что они не являются традиционными представителями политической элиты. "Они оба не политики" и им не нужна любовь народа, потому что "она была у них до этого".

— Им не надо, чтобы на них обращали внимание. Они в этом всю жизнь живут — и тот, и другой, — отметил военный.

По мнению Табаха, у двух лидеров есть хорошие перспективы для будущих сделок Вашингтона и Киева.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский поздравил Трампа с 73-летием и пожелал ему "держать мир в движении".