В Москве на завтра объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В Москве синоптики объявили на 17 июня оранжевый уровень погодной опасности. Это связано с высокой пожароопасностью, сообщили в Гидрометцентре.
— Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна, — отмечается на сайте метеослужбы.
Этот уровень предполагает, что есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
Такой же уровень объявлен в Московской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях.
Неделю назад оранжевый уровень опасности в Москве объявляли из-за жары.
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