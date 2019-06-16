В Москве на завтра объявлен оранжевый уровень погодной опасности

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Фото © Агентство "Москва"

Это же сделано в отношении нескольких других регионов ЦФО, в том числе Воронежской и Липецкой областей.

В Москве синоптики объявили на 17 июня оранжевый уровень погодной опасности. Это связано с высокой пожароопасностью, сообщили в Гидрометцентре.

— Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна, — отмечается на сайте метеослужбы.

Этот уровень предполагает, что есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Такой же уровень объявлен в Московской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях.

Неделю назад оранжевый уровень опасности в Москве объявляли из-за жары.

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