Подсчитана средняя стоимость школьного выпускного банкета

Для анализа использовались данные из платёжных терминалов, расположенных в ресторанах, кафе и столовых.

Затраты семьи школьника на выпускной банкет составляют в среднем 1,68 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные производителя онлайн-касс.

Была проанализирована информация из смарт-терминалов, расположенных в 15 тысячах ресторанов, кафе и столовых по всей России.

Согласно подсчётам, праздничное застолье на 30 учеников в среднем по России обойдётся в 50,4 тысячи рублей. В Москве сумма будет примерно равна 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 53,2 тысячи рублей.

Эксперты подсчитывали суммы с тем учётом, что в меню входят холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Так, самый дешёвый салат "Цезарь" для выпускного зафиксировали в Томске — 96 рублей, самый дорогой оказался в Сочи — 250 рублей.

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