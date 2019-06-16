Пушков раскритиковал Зеленского за пробежку через фонтан

Главе государства только и остаётся развлекать своих граждан, раз он ни на что другое не способен, считает сенатор.

Российский сенатор Алексей Пушков не разделяет "умиления" из-за видео с пробежкой лидера Украины Владимира Зеленского через работающий фонтан. Об этом он написал в "Твиттере", назвав Зеленского президентом для хохм и развлечений.

— Когда глава государства ничего сделать не способен, даже прекратить обстрелы Донбасса, ему остаётся развлекать своих граждан, плясать на сцене и бегать через фонтаны. Президент для хохм и увеселений, — иронично заметил парламентарий.

Как ранее писал Лайф, во время визита в Мариуполь Владимир Зеленский срезал дорогу к машине через работающий фонтан. За ним сквозь брызги промчалась охрана и некоторые местные жители.

Ранее американский военный заявил, что Зеленский понравился президенту США Дональду Трампу, потому что у них много общего.