Болтон заявил, что Венесуэла заключила новый военный контракт с Россией

В Кремле ранее призывали Вашингтон следовать примеру Москвы и не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы заключил новый оборонный контракт с Россией в мае.

— Мадуро крайне неэффективно распоряжался ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить её постоянную поддержку, — написал Болтон в "Твиттере".

Откуда у него подобные сведения, помощник президента США уточнять не стал, а только отметил, что Каракас нуждается в "истинно демократическом руководстве, а не в репрессиях".

Ранее стало известно, что несколько стран Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против Николаса Мадуро, а также примерно десятка других официальных лиц Венесуэлы.

В Кремле ранее призывали Вашингтон следовать примеру России и не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Это стало ответом на требование президента США Дональда Трампа, чтобы Россия ушла из Венесуэлы.