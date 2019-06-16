Экс-глава ВСУ признался в атаке на батальон "Донбасс"

Колонна выдвигалась на штурм города Попасная Луганской области, при ударе никто не пострадал.

Бывший начальник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом он рассказал в интервью UATV.

Батальон выдвигался на штурм города Попасная, административного центра Луганской области. В этот момент колонну видели лётчики.

— В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот лётчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна, — сказал Муженко.

Он отметил, что при атаке никто не пострадал, но после того происшествия на технику начали наносить белые полосы, чтобы понять, чьи это войска.

Более того, после атаки было проведено разбирательство, по каким причинам батальон не сообщил о передвижении антитеррористической операции и почему лётчикам разрешили открыть огонь. По мнению Муженко, это могло произойти из-за того, что управление батальонами тогда проводилось через оперативные группы МВД.

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